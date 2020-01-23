شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السورى بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السورى بشار الأسد، ومن ناحية أخرى قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفرى إن تحالف محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى (المحظور في روسيا) مستمر في مهمته بشمال شرق سوريا.

وأضاف جيفرى: "لا نشهد زيادة في أنشطة تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا. Advertisements

يذكرأن، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، من نظيره السوري بشار الأسد ، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة دمشق.وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي ، أن ذلك جاء خلال زيارة بوتين المفاجئة لسوريا، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التصريح ظهر في مقطع فيديو لمحادثة وجيزة جرت بين الرئيسين وأذاعتها قناة روسية.

وأوضح الموقع أن الفيديو يظهر فيه بوتين والأسد يتبادلان أطراف الحديث أثناء زيارتهما إلى كنيسة العذراء مريم الأرثذوكسية في دمشق، وكان الأسد يخبر بوتين بقصة القديس بولس الذي تحول للمسيحية على أعتاب دمشق، وأضاف مازحا : "إذا وصل ترامب على هذا الطريق، كل شيء سيصبح طبيعيا بالنسبة له أيضا".

وضحك بوتين ردا على الأسد قائلا : "سيتم إصلاح الأمر .. ادعوه .. وسيأتي"، وأجاب الأسد قائلا إنه مستعد لدعوة ترامب، ليرد بوتين باسما : "سأخبره".