هنية يلتقي رئيس البرلمان الماليزي وقادة أحزاب في كوالالمبور

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، رئيس البرلمان الماليزي، محمد عارف بن يوسف، وقادة أحزاب سياسية ماليزية.

وتناول اللقاء، وفق بيان أصدرته الحركة، وصل الخليج 365 نسخة منه، تطورات القضية الفلسطينية، وتحديات المرحلة الراهنة، خاصة الخطة الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأعرب هنية "عن الرفض القاطع لهذه الصفقة، التي تستهدف القضية، وثوابتها الرئيسة، وعلى رأسها القدس وحق العودة".

وقال: "ما تتعرض له مدينة القدس، من مؤامرات تهدف إلى تهويدها وتهجير المقدسيين منها، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى، زمانا ومكانا، مطالبا الأمة بالوقوف إلى جانب أهلنا في القدس".

وتابع، موضحا موقف حركته "بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في المؤسسات التشريعية وفي إطار ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الوحدة والشراكة".

وبحسب البيان، أكد رئيس البرلمان الماليزي "على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية حشد الرأي العام الشعبي والرسمي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار أن "البرلمان الماليزي قرر تشكيل لجنة الصداقة الماليزية الفلسطينية، التي ستقوم بدور فاعل في تعزيز العلاقة بين الشعبين، وتوجيه الموقف الرسمي الماليزي لصالح فلسطين".

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وناقش اللقاء، مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" المزمع عقده بداية فبراير/شباط 2020، وضرورة حشد الطاقات لإنجاحه لما له من أهمية قصوى في ظل وجود صفقة القرن، وتداعياتها.

وفي السياق ذاته، التقى هنية، زاهد حميدي، رئيس الحزب القومي المالاوي (آمنوا)، في مقر الحزب بالعاصمة كوالالمبور.

وقدم هنية، خلال اللقاء شرحا حول معاناة الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، سواء في مخيمات اللجوء أو في قطاع غزة المحاصر.

وأطلع هنية حميدي، على معاناة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية الذين يتعرضون لشتى أنواع التضييق.

من جانبه، أعلن حميدي، "دعمه الكامل لحقوق الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة".

وفي سياق متصل، التقى هنية، رئيس الحزب القومي المالاوي (أمانة)، محمد سابو، وزير الدفاع الماليزي ونائبه، حيث ناقشا المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في الضفة وغزة والقدس، ومختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

والثلاثاء، وصل هنية العاصمة الماليزية، في إطار جولة خارجية يجريها منذ، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأها بزيارة مصر، وشملت دولا عربية وإسلامية.

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