بعد قرار السراج والمشري.. مطار معيتيقة يعلن استئناف الملاحة

مصطفى دالع/ الخليج 365

أعلن مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة الليبية طرابلس، الخميس، إعادة فتح الملاحة الجوية، بعد يوم واحد من تعليقها إثر تهديدات مليشيات خليفة حفتر، بإسقاط الطائرات المدنية التي تقترب من المجال الجوي للعاصمة ومحيطها.

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة، مساء الخميس، بموقع "فيسبوك".

وأفاد البيان، أنه تم "إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي. وسنعلمكم بجدولة الرحلات حال ورودها إلينا".

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وفي وقت سابق الخميس، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على استئناف الملاحة بمطار معيتيقة.

وحمّل السراج والمشري، مليشيات حفتر، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة، "مسؤولية أي مخاطر وحوادث تنتج عن افتتاح المطار".

والأربعاء أعلن المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري، "فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل بما في ذلك مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد".

وعقب ذلك، أعلنت إدارة مطار معتيقية، تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.