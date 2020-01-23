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عاهل الأردن وبن زايد يبحثان ضرورة التنسيق تجاه أوضاع الإقليم

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عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بينهما، الخميس، وفق ما أورده الديوان الملكي، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، تناول الاتصال المستجدات الإقليمية الراهنة، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيالها، بما يسهم في استقرار المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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