"السيادي" السوداني يرجئ تمديد حالة الطوارئ

الخرطوم/ الخليج 365



أعلن المجلس السيادي بالسودان، الخميس، تأجيل اتخاذ قرار بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لإجراء "المزيد من المشاورات".



وقال المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريحات إعلامية تابعها مراسل الخليج 365: "أرجأ اجتماع مجلس السيادة اتخاذ القرار بتمديد الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، لمزيد من المشاورات"، دون تحديد سقف زمني لذلك.



وأضاف: "فوضنا رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح البرهان) للحديث مع رئيس الوزراء (عبد الله حمدوك)، وتلقي المزيد من التقارير حتى اتخاذ قرار واضح حول تمديد حالة الطوارئ في البلاد".



والأربعاء، قال الفكي للأناضول، إن "المجلس رفض طلبا من حمدوك لتمديد حالة الطوارىء في البلاد".



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ومدد مجلس السيادة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في جميع مناطق السودان، لمدة ثلاثة أشهر.



ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة له، فرض عمر البشير حالة الطوارئ، في 22 فبراير/شباط الماضي، قبل أن تعزله قيادة الجيش من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي.



وبعد عزل البشير، مدد المجلس العسكري الانتقالي، في 11 يوليو/ تموز الماضي، حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر، قبل يمددها المجلس الانتقالي بدوره.



وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.