صالح يبحث مع أمين "الناتو" انسحاب القوات الأجنبية من العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ الخميس قرار انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش أعمال منتدى "دافوس" وفق بيان للرئاسة العراقية اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن صالح وستولتنبيرغ بحثا "القرار الأخير للبرلمان العراقي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل".

وصوّت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني/يناير الجاري على قرار يطالب بموجبه من الحكومة العراقية بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا أيضا "الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

من جهته، جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "التزام بعثة الناتو فى العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية"، وفق ما ورد في البيان.

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ويتولي "الناتو" عبر نحو 500 فرد من العسكريين والمدنيين مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، بناءً على طلب الحكومة العراقية لرفع قدرة قواتها ومنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي 4 كانون الثاني/يناير الجاري، قرر "الناتو" تعليق أنشطته في تدريب القوات العراقية مؤقتا. وقال إنه سيركز جهوده على حماية أفراد بعثته في العراق.

وجاء هذا القرار بعد يوم من مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وردت إيران في 8 من الشهر ذاته، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

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