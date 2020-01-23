مشاركة أكثر من 600 متسابقة تعليم المدينة ينظم مارثون المشي لمنسوبات التعليم وأندية الأحياء

صحيفة الخليج الإلكترونية

برعاية مدير عام تعليم المدينة الرئيس التنفيذي لأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية ا.ناصر العبدالكريم و حضور المساعدة للشؤون التعليمية ا.مريم الجهني و ممثلة أندية الحي ا.ليلى العمري نظمت إدارة نشاط الطالبات مساء الأربعاء 27 / 5 / 1441 هـ (مارثون المشي) ضمن فعاليات مهرجان الصحة لعام 2019 م تحت شعار (نمشي لنعزز النجاح في حياتنا) في مركز بيتوفل بيست.

شاركت في المارثون أكثر من 600 متسابقة في ثلاث فئات مصنفة حسب المرحلة العمرية ، و بحضور 10 فرق تطوعية و بالتعاون مع فريق إسعافي من متطوعات ⁧‫هيئة الهلال الأحمر‬⁩ بالمدينة ومركز بيوتفل بست.

و وضحت مديرة إدارة النشاط و ممثلة الأندية ا. ليلى العمري في كلمتها أن المارثون يأتي ضمن خطة أندية الحي الترفيهية التعليمية لبرنامج جودة الحياة تحقيقاً للرؤية الوطنية و في إطار الشراكة بين وزارة التعليم و شركة تطوير للخدمات التعليمية بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية للمجتمع من خلال البرامج الرياضية .

و في ختام ⁧‫المارثون تم إعلان أسماء الفائزات بالمراكز الثلاث الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في كل فئة، وتكريمهن من قبل مساعدة الشؤون التعليمية و ممثلة الأندية ،كما تمّ تكريم عدد من السيدات المشاركات ، وممثلات و ممثلي الجهات المتعاونة والمساندة و شكر منسقة المهرجان ا. عبير ميهوب و قائدات الأندية .