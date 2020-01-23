“د.سعد بن عثمان” يشارك في الملتقى ١٩ العلمي ” تاريخ وحضارة مكة عبر العصور “

سعيد طارش شارك المشرف على فرع الجمعية التاريخية السعودية بعسير الدكتور سعد بن عثمان فى ملتقى الجمعية التاريخية السعودية التاسع عشر فى جامعة ام القرى عن تاريخ مكة المكرمة وحضارتها عبر العصور وقد كانت مشاركة الدكتور سعد فى لجنة التوصيات وتم تكريمهبدرع الملتقى من معالي مدير جامعة ام القرى وقد أوضح الدكتور العثمان ان الملتقى تميز بحضور عدد كبير من الباحثين الذين ألقوا أبحاثهم فى ست جلسات علمية على مدى يومين تخللها الكثير من المداخلات والتعليقات مما اثرى التوصيات كما شاركالدكتور سعد فى البرنامج الاجتماعي بإلقاء كلمة فى تكريم الدكتور عبدالله الشريف لمشرف على كرسي الملك سلمان

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