شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن لتعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تعزيز العلاقات بين الدولتين، تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا، من الملك عبد الله حسين الثانى، ملك الأردن. وكتب بن زايد، عبر حسابه على تويتر "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أخي جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق.. ناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وأهم القضايا والتطورات في المنطقة وأهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار فيها".

وكان بن زايد حث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العلاقات الثنائية ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا.



تغريدة محمد بن زايد

وكان المشاركون فى اجتماع برلين، أكدوا على دعمهم الاتفاق السياسي الليبي كإطار عملي للحل السياسي في ليبيا، داعين إلى إنشاء مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة وافق عليها مجلس النواب الليبى.

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ويرتبط المسار السياسى الذى ستعمل الأمم المتحدة على المضى قدما فى تفعيله مع المسار العسكرى، والذى سيتضمن عملية شاملة لتسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا، وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، على أساس فردي وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والمهنيين.

بدوره دعا مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، طرفَي النزاع في ليبيا للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار، تمهيداً لإحياء العملية السياسية ووضع حد للحرب الدائرة.

كما حضّ المجلس - في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين - الأطرافَ الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5+5، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.