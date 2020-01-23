إطلاق أول مسلسل رسوم متحركة سعودي على الطريقة اليابانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة ”مانجا“ للإنتاج السعودية، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، عن إطلاق مسلسل سعودي بأسلوب الرسومات اليابانية يحمل اسم ”أساطير في قادم الزمان“.

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وعرضت قناة ”الإخبارية“ السعودية، مقطعًا من أحداث المسلسل المؤلف من 13 حلقة، وسيعرض على قناة MBC1 أسبوعيًا، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.

وتدور أحداث المسلسل الموجه إلى الجمهور السعودي والعربي حول مستقبل المملكة، ويقدم الحكايات التراثية من السعودية والجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، وترويها الجدة ”أسماء“ لأحفادها وقطهم الآلي ”أنيس“، مقدمة لهم النصائح وحكم الماضي عبر أحداث ومحطات زمنية.

ويساهم المسلسل بربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويعرّف الأطفال على تقنيات المستقبل، كما أنه يحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي ملهم، وفق ما أعلن.