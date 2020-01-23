دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تستعرض رؤيتها في تصميم ومواصفات تطبيقات الشاشات المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة مايكروسوفت مؤخراً بالكشف عن رؤية الشركة في تفاصيل ومواصفات التطبيقات المقدمة للشاشات المزدوجة على منصة الأندوريد وأيضاً على Windows 10X.

بدأت شركة مايكروسوفت منذ فترة في العمل على تطوير تصميم واجهة التطبيقات الخاصة بالشركة لتتوافق مع الشاشات المزدوجة الجديدة كما في Surface Duo وأيضاً Surface Neo.

كانت شركة مايكروسوفت قد كشفت عن جهاز Surface Duo في أكتوبر الماضي، الذي جاء بتصميم الشاشة المزدوجة مع نظام تشغيل الأندوريد، كما قدمت Surface Neo أيضاً بالشاشة المزدوجة لكن مع نظام تشغيل Windows 10X.

وقد دفعت مايكروسوفت التطبيقات الخاصة بالشركة للمطوريين لبدء العمل على تطوير وتحسين تجربة المستخدم في هذه التطبيقات، بما يتوافق مع آلية الشاشة المزدوجة، وقد إستعرضت الشركة رؤيتها لتصميم التطبيقات مع آلية غلق وتمديد الشاشة.

ومن المقرر وفقاً لعملاق البرمجيات أن يتم عرض واجهة التطبيق على شاشة واحدة، ومن ثم يتم توسيع عرض واجهة التطبيق على شاشة جهاز Surface Duo أو Surface Neo عند الإنتقال إلى العرض الأفقي في الشاشة.

كما أكدت مايكروسوفت على إختبار عدة طرق لتحسين تجربة المستخدم للإستفادة من الشاشتين عبر مطوري الشركة، حيث تدعم إحدى هذه الطرق عرض واجهة التطبيق على كلا الشاشتين، مع ميزة عرض اثنان من صفحات الوثائق في نفس الوقت.

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بينما تأتي طريقة أخرى لدعم المستخدم بواجهة التطبيق على إحدى الشاشتين، وعرض تفاصيل أكثر من داخل التطبيق على الشاشة الثانية، على أن تعمل مايكروسوفت على تطوير طرق إستخدام الشاشتين في التطبيقات وفقاً للملاحظات التي ستضاف من المطوريين خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر تعمل شركة مايكروسوفت على إختبار مجموعة مختلفة من طرق الإدخال على الشاشات المزدوجة، بين إدخال يرتكز على اللمس في الشاشة، أو بإستخدام قلم رقمي، أو الإدخال في وضع الأفقي للشاشات، للوصول في النهاية إلى التجربة الأفضل في الكتابة أو الإدخال للمستخدمين.

كما تعمل مايكروسوفت على دراسة الإجراءات والمهام التي يمكن تطويرها لتتوافق مع الشاشات المزدوجة، ومنها على سبيل المثال دعم ميزة سحب وإفلات الملفات من تطبيق إلى أخر، وذلك عن طريق تزامن تشغيل اثنان من التطبيقات على كل شاشة بشكل دقيق.

أيضاً من بين النقاط التي تعمل شركة مايكروسوفت على تطويرها ميزة العرض في التطبيقات بما يتوافق مع فواصل الشاشة، حيث تتجه بعض الآراء إلى تفادي هذه الفواصل في العرض، أو محاولة ضبط واجهة التطبيق لتزامن الشاشتين وتكاملهما بشكل دقيق.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قد أطلقت واجهة لمحاكاة منصة الأندوريد على الشاشة المزدوجة لجهاز Surface Duo لدعم المطوريين في بدء إختبار التطبيقات، بينما تبدأ في دفع محاكي Windows 10X على جهاز Surface Neo الشهر المقبل.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تستعرض رؤيتها في تصميم ومواصفات تطبيقات الشاشات المزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.