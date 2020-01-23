شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ممرضة هندية تعمل بمستشفى جنوب السعودية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير هندي عبر "تويتر" أن هناك "ممرضا هنديا فى مستشفى بجنوب السعودية مصاب بفيروس كورونا"، وبحسب "سي إن إن" أعلن وزير الدولة الهندى للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، الخميس، فى تغريدة له على تويتر، أننه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالى 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون فى مستشفى الحياة بالسعودية حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".

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وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 622 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبرالماضي، من بينهم 611 إصابة في الصين.