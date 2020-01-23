شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تُشارك فى الاجتماعات الكشفية العربية بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها في اجتماعات رؤساء الجمعيات الكشفية العربية ، ورؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية ، ولجنة مستشاري الشباب الكشفي العربية ، التي تستضيفها جمعية الكشافة الكويتية .

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن اجتماع رؤساء الجمعيات برئاسة رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي، وحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، قد تضمن مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومن أهمها عرض الإقليم الكشفي العربي للإنجازات ومقترح الأنشطة الكشفية الإقليمية في الفترة القادمة ، كما تمت مناقشة التعديلات المقترحة على دستور ولائحة الإقليم العربي ، واتخذ بشأنها الاجتماع التوصيات اللازمة .

كما ناقش رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية ، توصيات ونتائج ومخرجات اجتماعهم الذي عقد خلال الفترة 3-4 يناير 2020 بالمنظمة الكشفية العربية في القاهرة ، مع الأمناء العامين بالجمعيات الكشفية العربية ، وعرضت لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربية أمام الأمناء العامين ، ورؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية لائحة تنظيم المنتديات الوطنية للشباب ، وابرز المنجزات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية من انتخابها.