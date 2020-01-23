شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تطلق " الجواز اللوجستى العالمى " فى دافوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أطلقت دبي اليوم " الجواز اللوجستي العالمي " في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في منتجع دافوس السويسري، ضمن جلسة خاصة حضرها لفيف من القيادات الاقتصادية في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وذلك تأكيدا على التقدم المتحقق في تنفيذ مشروع " خط دبي للحرير " الذي تصدر الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها " وثيقة الخمسين " التي أصدرها سموه مطلع العام الماضي .

وخلال جلسة خاصة نظمتها دبي على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي ضمت قيادات اقتصادية عالمية من أكثر من 20 دولة، تحدث سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، حول أهداف المشروع الطموح في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وما سيحدثه خط دبي للحرير من أثر في إعادة رسم خارطة التجارة العالمية، لاسيما مع نمو مراكز تجارية جديدة واعدة، ستتمكن من تحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال بفضل الحلول التكنولوجية والتوظيف الأمثل للقدرات والتدابير اللوجستية.

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وتعليقا على خط دبي للحرير والجواز اللوجستي العالمي الهادف لتعزيز التجارة بين دول الجنوب، قال سموه : " ستقدم دبي الكثير من الامتيازات والخدمات التي ستساعد في ربط الأسواق العالمية عبر تعظيم الاستفادة من القدرات القوية للبنية التحتية الفعالة التي تمتلكها دبي .. فقد ساهمت الاستثمارات التي قمنا بها في مطارات دبي موانئها ومناطقها الحرة في جعل دبي محورا استراتيجيا للخدمات اللوجستية، وجسرا يربط الشرق بالغرب، في حين تستند استراتيجية خط دبي للحرير على الاستجابة لمتغيرات التجارة العالمية عبر تقديم خدمات لوجستية جديدة متطورة باستخدام أحدث التطبيقات الذكية".

وأضاف سموه : " تقوم استراتيجية خط دبي للحرير على الطبيعة التكاملية للتجارة، والحاجة لدفع التعاون الدولي نحو مستويات أعلى لتحقيق الأهداف المشتركة، وهدفنا تعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة لدى كافة أطراف هذا التعاون وتعزيز تبادل الخبرات والأفكار والرؤى مع شركائنا التجاريين الحاليين وكذلك الشركاء الجدد وكل من يسعى للعمل معنا لدفع مسيرة التجارة العالمية قدما بتوظيف الأفكار المبدعة والمبتكرة من خلال مبادرة خط دبي للحرير".