شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: السودان يسحب سفيره المرشح لدى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن قيام الحكومة السودانية بسحب سفيرها المرشح لدى الكويت الدكتور أحمد حسن أحمد، ضمن عدد من السفراء المحسوبين على النظام السابق الذين سحبتهم الحكومة الجديدة من بعثاتها بالخارج.
وقالت مصادر دبلوماسية كويتية – في تصريحات للصحيفة اليوم الخميس – إنه من المقرر أن تسمي الحكومة السودانية سفراء جددا خلال الفترة المقبلة، خلفا للذين سحبتهم مؤخرا.
تجدر الإشارة إلى أن السفير السوداني المرشح لدى الكويت الدكتور أحمد حسن أحمد، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الكويتية فقط في 29 يوليو الماضي.
ومن جهة اخرى ذكر التلفزيون الرسمي السعودي امس الأربعاء نقلا عن وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان قوله إن السعودية طلبت من الولايات المتحدة رفع اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان قطان قد سبق وأعلن ان قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفا واحداً فى وجه كل من لا يريد خيرا بالسودان.
وأكد الوزير السعودى، أن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا ولن يسمح الشعب السودانى، ونحن معه بإذن الله بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التى لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.
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