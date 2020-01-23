شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: السودان يسحب سفيره المرشح لدى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن قيام الحكومة السودانية بسحب سفيرها المرشح لدى الكويت الدكتور أحمد حسن أحمد، ضمن عدد من السفراء المحسوبين على النظام السابق الذين سحبتهم الحكومة الجديدة من بعثاتها بالخارج.

وقالت مصادر دبلوماسية كويتية – في تصريحات للصحيفة اليوم الخميس – إنه من المقرر أن تسمي الحكومة السودانية سفراء جددا خلال الفترة المقبلة، خلفا للذين سحبتهم مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن السفير السوداني المرشح لدى الكويت الدكتور أحمد حسن أحمد، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الكويتية فقط في 29 يوليو الماضي.

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