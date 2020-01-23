علماء فلسطين: الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في تزايد

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

طالبت رابطة "علماء فلسطين" في قطاع غزة، الخميس، زعماء العالم المجتمعين بمدينة القدس، لحضور منتدى حول "الهولوكست"، بإدانة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وقال مروان أبو راس، رئيس الرابطة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرابطة، بغزة إن "الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس والمسجد الأقصى في تزايد (...) فهو يعتدي على المصلين، ويهدم البيوت ويصادر الأراضي ويحاصر ويجوع الملايين، يسرق المقدرات".

وذكر أن "الاحتلال الذي يبكي العالم اليوم على ضحاياه، هو أبشع وأكثر احتلال إجراما".

وطالب دول العالم بتقديم "قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكمة بصفتهم مجرمي حرب".

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وناشد الأمة الإسلامية للوقوف إلى "جانب الفلسطينيين ضد الاحتلال، كونه تجاوز كل الحدود من الجرائم، وذلك من خلال المقاطعة التامة له".

وبمشاركة 41 زعيما دوليا، يُعقد الخميس المنتدى الدولي الخامس للهولوكست في القدس الغربية.

وتحيي إسرائيل، سنويا، ذكرى "المحرقة النازية"، وهي إبادة جماعية لجاليات يهودية في أوربا، وقعت خلال الحرب العالمية الثانية على يد النظام النازي الألماني بزعامة أدولف هتلر.

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