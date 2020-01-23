السراج والمشري يتفقان على استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

وليد عبد الله/ الاناضول
اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على استئناف الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري، الخميس، بالسراج، لمناقشة التهديدات باستهداف الطيران المدني وتعطيل حركة الملاحة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى على "فيسبوك".
وحمل الطرفين المسؤولين عن تلك التهديدات وبعثة الأمم المتحدة للدعم ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة مسؤولية أي مخاطر وحوادث تنتج عن افتتاح المطار.
ولم يشر البيان إلى موعد محدد لاستئناف الملاحة في المطار.
والأربعاء أعلن المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أحمد المسماري، "فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل بما في ذلك مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد".
وعقب ذلك، أعلنت إدارة مطار معتيقية الدولي، تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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