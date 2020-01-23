أنقرة.. شنطوب يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي في مقر البرلمان

أنقرة/الخليج 365
استقبل رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.
وعقد الجانبان لقاء ثنائياً، ثم آخر على مستوى الوفود، بعيداً عن وسائل الإعلام.
وعقب الاجتماع، تجول شنطوب والغانم في صالة الجمعية العامة للبرلمان التركي.
ويتواجد الغانم في العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات رسمية.
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