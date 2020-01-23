وقفة بغزة تطالب "العالم" بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

طالب العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الخميس، زعماء العالم المجتمعين بمدينة القدس، لحضور منتدى حول "الهولوكست"، بإدانة "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين ووقفها".
جاء ذلك خلال وقفة، نظّمتها القوى الوطنية والإسلامية (تضم جميع الفصائل)، أمام مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (unsco)، غربي غزة، بعنوان " المحرقة الحقيقية ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق شعبنا الفلسطيني".
وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في كلمة نيابة عن الفصائل "المحرقة الحقيقية هي المجازر الإسرائيلية المتوالية على مدار العقود الماضية، من الاحتلال لأرضنا ومصادرة حقوق شعبنا، بالعيش بحرية في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس".
وتابع "إقامة هذا الاحتفال بالقدس، هو تضليل للعالم وللأجيال القادمة، ومحاولة لدعم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في حملته الانتخابية".
ودعا خلف زعماء العالم إلى زيارة "الضفة الغربية للتعرف على الجرائم الإسرائيلية من استيطان، وحواجز، واعتقالات وقتل وإعدام ميداني للفلسطينيين".
وطالب خلف المجتمع الدولي بضرورة "الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة للعام الـ13 على التوالي، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني".
بدوره، قال خالد البطش، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، في كلمة له على هامش الوقفة "إن هذا المنتدى يهدف لتزييف التاريخ، وتكريس تهويد القدس".
وأضاف "هذا التجمع هو طوق نجاة لمجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو".
وبمشاركة أكثر من 40 زعيما، يُعقد الخميس المنتدى الدولي الخامس للهولوكست في القدس الغربية.
وتحيي إسرائيل، سنويا، ذكرى "الهولوكوست"، وهي إبادة جماعية لجاليات يهودية في أوربا، وقعت خلال الحرب العالمية الثانية على يد النظام النازي الألماني بزعامة أدولف هتلر.
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