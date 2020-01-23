الرئيس التونسي يكرم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

كرّم الرئيس التونسي قيس سعيد، المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، بمنحها الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، الخيمس، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيّد "استقبل الأربعاء بقصر قرطاج المناضلة الكبيرة جميلة بوحيرد أحد أهم رموز الثورة الجزائرية."

وأضف البيان أن سعيّد "منح بوحيرد الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية، تقديرا لمكانتها ونضالها الطويل من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، وكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات."

وجميلة بوحيرد من مواليد 1935 بالعاصمة الجزائر انضمت عام 1954 لجبهة التحرير الوطني الجزائرية وحملت السلاح لمكافحة الاستعمار الفرنسي الذي اعتقلها عام 1957 وتم تعذيبها بشدة ليتم الحكم عليها بالسجن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.