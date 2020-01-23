ألمانيا تدعو مجلس الأمن لمعاقبة منتهكي وقف إطلاق النار بليبيا‎‎

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد أي طرف ينتهك وقف إطلاق النار بليبيا‎.



جاء ذلك في كلمة لـ"ماس" خلال مشاركته باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائرية.

والأربعاء، أعلنت الجزائر، استضافة اجتماعا الخميس لوزراء خارجية 6 دول جوار لليببا، إلى جانب مالي، لبحث آخر تطورات الوضع، ودعم مخرج سياسي للأزمة، والتحق بالاجتماع ماس الذي يزور الجزائر حاليا.



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وقال ماس الذي احتضنت بلاده الأحد الماضي مؤتمرا دوليا حول الأزمة "ننتظر من مجلس الأمن فرض عقوبات على من يخل بالتزامات وقف إطلاق النار بليبيا".



وأضاف "نطلب من جميع الأطراف عدم تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للأطراف الليبية واحترام قرار حظر توريد الاسلحة إلى هذا البلد".



ولفت إلى أن نتائج اجتماع الجزائر "ستكون في غاية الأهمية لإفريقيا وأوروبا وانخراط دول أخرى في الحل مهم وألمانيا تدعم كل مبادرة للحل السياسي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.