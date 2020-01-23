غزة.. أكاديمية رياضية تسعى لتسويق اللاعبين دوليا

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365- أعلنت أكاديمية تشامبيونز الرياضية (محلية) في قطاع غزة، الخميس، عن تدشين اتفاقية مع شركة "ريجنال للرياضات الدولية"، بهدف تسويق اللاعبين دوليا. وقال رجب السراج، رئيس إدارة الأكاديمية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن شركة ريجنال (الإماراتية) مختصة في مجال تسويق اللاعبين دوليا وتطوير الرياضات. وأوضح أن هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام تسويق اللاعبين الناشئين المحليين (12-21 عاما)، في أكثر من 15 دولة ونادٍ أوروبي. واستكمل قائلا "من خلال تدريبهم وتجهيزهم بشكل مميز لتحقيق شروط الاحتراف، وعرض مهاراتهم وفق إمكانيات دولية حقيقية". Advertisements وذكر أن هذه الاتفاقية ستفتح باب "الاحتراف الدولي للمهارات الرياضية المميزة الموجودة في فلسطين خاصة في مجال كرة القدم". وبيّن أن هذه الاتفاقية ستساهم دعم هذه الاتفاقية للاقتصاد الفلسطيني والأندية التي سيتم احتراف لاعبيها. ولفت إلى توفير برامج تدريبية دولية مختلفة للاعبين والمدربين والمستكشفين سيتم الإعلان عنها لاحقا. وأكاديمية تشامبيونز (خاصة)، من أكبر الأكاديميات الرياضية في قطاع غزة.

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