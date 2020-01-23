«المرور» يعلن عن منح 10 سيارات لهؤلاء السائقين

صحيفة الخليج الالكترونية قدمت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، مكافآت مالية وشهادات تقديرية لعدد من قائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته إدارة المرور تتبع فريق من حملة “خلك 80” لعدد من المركبات في شوارع العاصمة الرياض، ورصد التزام قائديها بالقواعد المرورية، من الالتزام بالسرعة والمسار، وربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال، واستخدام إشارات الانعطاف، واحتساب نقاط على ذلك.

وأوقف فريق الحملة اثنين من الملتزمين في القيادة وشكرهما، ومنح كل منهما 1000 ريال كمكافأة، وشهادة تقديرية مقدمة من مدير عام المرور.

وأكد فريق الحملة أن هناك 10 سيارات “كيا” من شركة الجبر ستقدم كجوائز لقائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق. وذلك ضمن “حملة 80” والتي تهدف لتعزيز السلامة المرورية على طرق المملكة.

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