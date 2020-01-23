الشيخ عقيل بن ربيع الندوي في رحمة الله

صحيفة الخليج الإلكترونية ‏انتقل إلى رحمة الله وعفوه وغفرانه الشيخ عقيل بن ربيع الندوي، يوم الأربعاء، بتاريخ: ١٤٤١/٥/٢٧هـ في مدينة مكة المكرمة، بعد معاناة مع المرض، تم الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، بتاريخ: ١٤٤١/٥/٢٨هـ في المسجد الحرام، وسيدفن بمقابر المعلاة.

‏سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وصادق العزاء لأسرته وقبيلته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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