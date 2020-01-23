- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
التقت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، في مكتبها أمس الأربعاء، وفدًا ألمانيًّا برئاسة السيدة سوزان هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برفقة السيدة إن إيبرهارد مديرة البرامج الثقافية والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور رفائيل هاينش مستشار رئيس قسم الشؤون الثقافية بالسفارة الألمانية، والسيد فرانك كارل هيرتزيغ مدير معهد جوته بالرياض، والسيدة سبياستيان فوتر.
ورحّبت الدكتورة حنان آل عامر بزيارة الوفد للمملكة؛ مؤكدة اهتمام الوزارة بدعم أوجه التعاون كافة بين البلدين، وحرص وزير التعليم على تعزيز جوانب العمل المشترك بين البلدين في مجالات التعليم المختلفة.
وتم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية ألمانيا في المجالات التعليمية، ودراسة إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تدرس إمكانية إدخال اللغة الألمانية بمدارس السعودية الأهلية والعالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.