حبارى مكاثرة في مركز الشيخ خليفة بكازاخستان تقطع آلاف الكيلومترات للإشتاء في شبه الجزيرة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، عن قيام مجموعة من طيور الحبارى الآسيوية المنتجة في مركز الشيخ خليفة بن زايد في كازاخستان، باتباع مسارات هجرة الحبارى البرية، حيث تقطع آلاف الكيلومترات للإشتاء في شبه الجزيرة العربية، مما يعد نجاحاً باهراً لرؤية القيادة للحفاظ على هذا الطائر الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تراث الإمارات.

وأشارت البيانات التي جمعها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى من أجهزة التتبع المرتبطة بالأقمار الصناعية والحلقات التعريفية التي تم تثبيتها على الحبارى الآسيوية المنتجة في مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في كازاخستان والتي تم إطلاقها في البرية، إلى أن مجموعة من هذه الطيور تأخذ نفس مسارات الهجرة التي تسلكها الحبارى البرية المتكاثرة طبيعياً في كازاخستان، حيث تتجه إلى شبه الجزيرة العربية لقضاء فصل الشتاء.

ويعمل الصندوق على مراقبة 2130 حبارى برية ومكاثرة في الأسر على مدار العام من خلال أجهزة تتبع متصلة بالأقمار الصناعية، ما يوفر معلومات مهمة حول سلوكيات الهجرة بعيدة المدى للطيور التي يتم إنتاجها في إطار برنامج الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى والتي يتم إطلاقها لزيادة أعداد الحبارى وتعزيز تكاثرها وهجرتها واستدامتها على المدى الطويل في البرية.

ويعد مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في كازاخستان واحداً من أربعة مراكز تابعة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 15 ألف فرخ حبارى سنوياً عند دخوله المرحلة التشغيلية الكاملة خلال وقت لاحق من العام الجاري، وقد نجح المركز بإنتاج أكثر من 7 آلاف حبارى آسيوي خلال موسم 2018-2019.