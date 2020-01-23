شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة بريطانية: انتشار فيروس كورونا الجديد مصدر قلق كبير للعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الوزيرة البريطانية المعنية بقطاع الأعمال أندريا ليدسوم الخميس: إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمثل مصدر قلق كبير للعالم.

وأضافت ليدسوم لشبكة سكاي «نحن الآن نفحص جميع رحلات الطيران من ووهان على نحو منتظم. من الواضح أن هذا مصدر قلق للعالم وبخاصة لهذه المدينة الصينية التي فهمت أنها مغلقة الآن، وسنسترشد قطعاً بكل النصائح التي تأتي من هيئات الصحة العالمية وكذلك بالدلائل الآتية من الصين نفسها».

وقالت «أعتقد أن الجميع سيكون قلقاً من حيث المبدأ، لكن من المهم اتخاذ رد محسوب».

وأغلقت الصين مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة وتعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 17 شخصاً وأصاب نحو 600، في حين تعمل السلطات الصحية على مستوى العالم على منع انتشاره عالمياً.

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