غـازي وزنـي.. وزيـر «المهمـة المستحيلـة» فـي بلـد «مفلـس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” ووكالات

انتهى تحدي تشكيل الحكومة اللبنانية، وبدأ التحدي الأكبر والأهم والأخطر منذ تشكيل دولة لبنان الكبير قبل 100 عام، في العام 1920. إنه التحدي الاقتصادي والمالي، ولهذا فإن كل الأنظار اتجهت إلى وزير المال الجديد الذي سارع لإطلاق سلسلة تصريحات تنم عن «أجندة» جاهزة يريد البدء في تطبيقها.

وفور الإعلان عن تشكيل الحكومة، قال وزير المال غازي وزني إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان «منذ ولادته» تحتاج إلى دعم الداخل والخارج. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف «نصل إلى الإفلاس»، مشيراً إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي، وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شاملاً، من أجل استعادة الثقة.

وأضاف وزني أن استحقاق اليوروبوند «السندات الأوروبية» بعد شهرين، «ويجب أن تأخذ الحكومة قراراً بشأنها». وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.



رئيس الوزراء



وكان رئيس الوزراء حسان دياب الذي أعلن الثلاثاء تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، أكد أنها «أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية».

وعقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن دياب، تشكيلة حكومته التي وصفها بأنها حكومة إنقاذ وطني، أن النهج الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة سيكون مختلفاً كلياً عن الحكومات السابقة، وقال رئيس الحكومة إن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية، مشيراً إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته التي وضعت المأزق المالي والاقتصادي أولوية لها.

واعتبر دياب في بيان «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة، وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة» في بلد يواجه منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم. وأضاف «المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد».

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مستشار بري



ويوم أمس، قال غازي وزني - وهو مستشار اقتصادي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي - إن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة. وأضاف لإحدى القنوات التلفزيونية قائلاً، «إن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطاً بعمل الحكومة». وأضاف وزني أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن ولكنه يتطلب دعماً أجنبياً.

ووزني أكاديمي وخبير اقتصادي ومالي، عمل مستشاراً للجنة المال والموازنة النيابية بين 2009 و2011، وأستاذاً مشاركاً في كلية الاقتصاد والأعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين 1987 و1998، بالإضافة إلى عمله مستشاراً مالياً في فرنسا بين 1985 و2001.

والوزير حاصل على دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي عام 1983 من «جامعة باريس دوفين»، ودبلوم دراسات عليا في العلوم المالية من الجامعة ذاتها، وأسس عدداً من المصارف في إفريقيا.



جمعية المصارف



وفيما تتجه الأنظار إلى المصارف، صدر أمس بيان لجمعية المصارف اللبنانية، قالت فيه إنها تتوقع أن تضع الحكومة المشكَّلة حديثاً برنامجاً اقتصادياً ومالياً، وأن تمضي قدماً في إصلاحات من دون تأخير. وأضاف البيان أن المصارف تتوقع أن يسهم تشكيل الحكومة في استعادة الثقة والاستقرار لاقتصاد البلاد وأمنها، وإنها مستعدة للمساهمة في النهوض بلبنان من أزمته.