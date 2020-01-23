دبي ستخضع كافة المسافرين القادمين من الصين للفحص الحراري









اسماء السيد - دبي: أعلنت سلطات مطار دبي الدولي الخميس إنه سيتم اخضاع كل المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مطارات دبي في بيان "يجب على جميع المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من جمهورية الصين الشعبية الخضوع لفحص حراري عند البوابة عند وصولهم".

وبحسب البيان، "سيتمّ إجراء الفحص عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي في المطار".

ويأتي الإعلان بينما يستعد مطار دبي لاستقبال الآلاف من السياح الصينيين قبل عطلة نهاية السنة الصينية الجديدة.

وأعلنت حكومة دبي الخميس أن أكثر من 3.6 ملايين مسافر صيني استخدموا مطار دبي في 2019. كما قالت الحكومة إن نحو 989 ألف سائح صيني زاروا الإمارة العام الماضي مشيرة إلى توقعات بأن يتجاوز عددهم مليون سائح في 2020.

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وأودى فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في ووهان في وسط الصين بحياة 17 شخصاً حتى الآن وأصاب المئات بحسب حصيلة أخيرة أثارت الخشية من تفشّيه في العالم أجمع.

وبعد اكتشاف المرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، سُجّلت أول إصابة في الولايات المتحدة الثلاثاء لرجل ثلاثيني متحدر من ووهان ويعيش في سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من سلالة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

ودبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم ويزورها سنويا نحو 16 مليون سائح.