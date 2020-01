دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تضيف ميزة التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية على طريقة فيس بوك

سيتمكن مستخدمو تويتر من التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية على غرار طريقة التفاعل مع رسائل وردود فيس بوك.

أعلنت تويتر اليوم، أن مستخدميها سيحصلون على طريقة جديدة للتفاعل مع الرسائل عبر المنصة من خلال الرموز التعبيرية، وذلك من خلال الضغط المطول على أيقونة جديدة بجانب الرسائل الواردة واختيار رمز تعبيري (إيموجي) من الرموز الظاهرة للتعبير عن رد الفعل على الرسالة.

يأتي ذلك على نفس طريقة فيس بوك التي شاهدناها سابقًا للتفاعل مع الردود على المنشورات أو الرسائل، لحث المستخدمين على زيادة التفاعل.

وكما قلنا، فطريقة استخدام الرموز التعبيرية للتفاعل مع التغريدات بسيطة وسهلة من خلال الضغط على أيقونة “القلب” بجانب الرسالة. لذا، إذا كنتم تفضلون التفاعل بهذه الطريقة، فبإمكانك تجربتها الآن.

المصدر:

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!



To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.



For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY