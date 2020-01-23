سيتمكن مستخدمو تويتر من التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية على غرار طريقة التفاعل مع رسائل وردود فيس بوك.
أعلنت تويتر اليوم، أن مستخدميها سيحصلون على طريقة جديدة للتفاعل مع الرسائل عبر المنصة من خلال الرموز التعبيرية، وذلك من خلال الضغط المطول على أيقونة جديدة بجانب الرسائل الواردة واختيار رمز تعبيري (إيموجي) من الرموز الظاهرة للتعبير عن رد الفعل على الرسالة.
يأتي ذلك على نفس طريقة فيس بوك التي شاهدناها سابقًا للتفاعل مع الردود على المنشورات أو الرسائل، لحث المستخدمين على زيادة التفاعل.
وكما قلنا، فطريقة استخدام الرموز التعبيرية للتفاعل مع التغريدات بسيطة وسهلة من خلال الضغط على أيقونة “القلب” بجانب الرسالة. لذا، إذا كنتم تفضلون التفاعل بهذه الطريقة، فبإمكانك تجربتها الآن.
المصدر:
Say more with new emoji reactions for Direct Messages!— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020
To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.
For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY
التدوينة تويتر تضيف ميزة التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية على طريقة فيس بوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تضيف ميزة التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية على طريقة فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.