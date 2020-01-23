دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع BenQ تعلن رسمياً عن جهاز العرض المنزلي TK850 4K HDR10 بسعر 1700 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة BenQ عن إصدارها الجديد من أجهزة العرض المنزلي TK850 4K HDR10، الذي ينطلق بميزة العرض في الغرف ذات الإضاءة الساطعة، وينطلق بسعر 1700 دولار.

قدمت شركة BenQ اليوم أول أجهزة العرض المنزلي من فئة 4K HDR-PRO والذي يدعم العرض في الغرف المشرقة بأعلى جودة عرض حتى في ساعات النهار.

يتميز جهاز العرض المنزلي TK850 4K HDR10 بدعم DLP لإسقاط الصورة، مع دعم عرض محتوى الفيديو بجودة 4K HDR، مع ألوان نابضة بالحياة وطبيعية بنسبة 98%، وبتدرج لوني وتغطية لعدد 709 لون gamut.

ويعد BenQ TK850 الإختيار الأمثل لعرض محتوى الأفلام في المنزل، أو العرض الحي للأحداث الرياضية، كما يدعم سطوع 3000 شمعة، وقدرة على العرض بكفاءة حتى في الغرف المميزة بألوان زاهية في الديكور.

كما يأتي جهاز العرض بنمط رياضي خاص يدعم تعزيز إنتاج لون أخضر وأزرق طبيعي، مع رفع جودة العرض، كما يعمل هذا النمط على تعزيز عرض طبيعي أكثر للون البشرة وتفاصيل المباريات.

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أيضاً يأتي النمط الرياضي المدمج في جهاز العرض بدعم أفضل للصوتيات من خلال تقنية CinemaMaster Plus2، والتي تدعم إنتاج صوتيات بقدرة 10-w، مع تعزيز إبراز صوتيات مشجعي الفرق الرياضية.

من جانب أخر يدعم جهاز العرض TK850 4K HDR10 دقة عرض 3840 في 2160 إنش، ويتيح إسقاط الصورة على مساحة 100 إنش، كما يدعم العرض من مسافة قريبة تصل إلى 8.2 قدم، أيضاً يدعم التكبير حتى 1.3 مرة، كما يتميز الجهاز بأبعاد 16:9، وتباين 30000:1.

أيضاً يتميز بلون 30 بت، مع مصباح بقدرة 245-w، كما تؤكد BenQ على أن جهاز العرض TK850 يدعم إضاءة حتى 4000 ساعة، ويتوفر BenQ TK850 الآن بسعر 1700 دولار.

المصدر

هذا الموضوع BenQ تعلن رسمياً عن جهاز العرض المنزلي TK850 4K HDR10 بسعر 1700 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.