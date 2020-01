دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية

أعلنت جمعية المؤثرات المرئية عن المرشحين لجوائزها السنوية VES 2020 في دورتها الثامنة عشر تقديراً لفن التأثيرات البصرية والإبداع في مجال الأفلام والرسوم المتحركة والتلفزيون والإعلانات التجارية وألعاب الفيديو. © القيادي الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية

© alqiyady الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية

حصل فيلمي ALITA: BATTLE ANGEL و THE LION KING على أكثر

ترشيحات الأفلام الروائية في جوائزVES 2020 مع خمسة ترشيحات لكل منهما؛

اما فيلم TOY STORY 4 فقد حصل على خمسة ترشيحات، قيما حصل مسلسل

جيم اوف ثرونز ومسلسل THE MANDALORIAN على ستة ترشيحات. اقرأ ايضاً | الفائزين بجوائز VES AWARDS 2019 للمؤثرات البصرية

تم اختيار المرشحين من 25 فئة من قبل أعضاء جمعية Visual Effects Society،

سيقام حفل جوائز VES 2020 بتاريخ 29 يناير من هذا العام في فندق بيفرلي هيلتون،

سيتم تقديم جائزة VES Lifetime Achievement Award إلى مؤلف السيناريو

والكاتب والمخرج مارتن سكورسيزي، وسيتم تقديم جائزة VES Visionary

إلى المخرج المشهور وكاتب السيناريو رولان إميريش، وسيتم تقديم جائزة VES

للتميز الإبداعي إلى المشرفة على المؤثرات البصرية شينا دوجال.

© alqiyady الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية * المرشحين لجوائز VES 2020

– افضل مؤثرات في فيلم روائي واقعي

– ALITA: BATTLE ANGEL

– AVENGERS: ENDGAME

– GEMINI MAN

– STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

– THE LION KING – افضل مؤثرات بصرية مساعدة في فيلم روائي واقعي

1917

FORD V FERRARI

JOKER

THE AERONAUTS

THE IRISHMAN – افضل مؤثرات بصرية في فيلم متحرك

FROZEN 2

KLAUS

MISSING LINK

THE LEGO MOVIE 2

TOY STORY 4 – افضل مؤثرات بصرية في حلقة من مسلسل واقعي

GAME OF THRONES; The Bells

HIS DARK MATERIALS; The Fight to the Death

LADY AND THE TRAMP

LOST IN SPACE – Episode: Ninety-Seven

STRANGER THINGS – Chapter Six: E Pluribu

THE MANDALORIAN; The Child – افضل مؤثرات بصرية مساعدة في حلقة من مسلسل واقعي

CHERNOBYL; 1:23:45

LIVING WITH YOURSELF; Nice Knowing You

SEE, FLAMES

THE CROWN; Aberfan

VIKINGS; What Happens in the Cave – افضل مؤثرات بصرية في مشروع Real Time

Call of Duty Modern Warfare

Control

Gears 5

Myth: A Frozen Tale

Vader Immortal: Episode I – افضل مؤثرات بصرية في فيديو دعائي

Anthem Conviction

BMW Legend

Hennessy: The Seven Worlds

PlayStation: Feel The Power of Pro

Purdey’s: Hummingbird – افضل مؤثرات بصرية في مشروع بموقع مخصص

Avengers: Damage Control

Jurassic World: The Ride

Millennium Falcon: Smugglers Run

Star Wars: Rise of the Resistance

Universal Sphere – افضل شخصية متحركة في فيلم روائي واقعي

ALITA: BATTLE ANGEL; Alita

AVENGERS: ENDGAME; Smart Hulk

GEMINI MAN; Junior

THE LION KING; Scar – افضل شخصية متحركة في فيلم Animation

FROZEN 2; The Water Nøkk

KLAUS; Jesper

MISSING LINK; Susan

OY STORY 4; Bo Peep – افضل شخصية متحركة في مسلسل واقعي

LADY AND THE TRAMP; Tramp

STRANGER THINGS 3; Tom/Bruce Monster

Advertisements

THE MANDALORIAN; The Child; Mudhorn

THE UMBRELLA ACADEMY; Pilot; Pogo – افضل شخصية متحركة في فيديو دعائي

Apex Legends; Meltdown; Mirage

Churchill; Churchie

Cyberpunk 2077; Dex

John Lewis; Excitable Edgar; Edgar – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في فيلم روائي واقعي

ALADDIN; Agrabah

ALITA: BATTLE ANGEL; Iron City

MOTHERLESS BROOKLYN; Penn Station

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER; Pasaana Desert

THE LION KING; The Pridelands – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في فيلم روائي Animation

FROZEN 2; Giants’ Gorge

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD; The Hidden World

MISSING LINK; Passage to India Jungle

TOY STORY 4; Antiques Mall – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في مسلسل او دعاية او لعبة

GAME OF THRONES; The Iron Throne; Red Keep Plaza

LOST IN SPACE; Precipice; The Trench

THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE; The Endless Forest

THE MANDALORIAN; Nevarro Town – افضل تصوير سينمائي في مشروع CG

ALITA: BATTLE ANGEL

THE LION KING

THE MANDALORIAN; The Prisoner; The Roost

TOY STORY 4 – افضل موديل في فيلم روائي او Animation

LOST IN SPACE; The Resolute

MISSING LINK; The Manchuria

THE MAN IN THE HIGH CASTLE; Rocket Train

THE MANDALORIAN; The Sin; The Razorcrest – افضل محاكاة تأثيرات في فيلم روائي واقعي

DUMBO; Bubble Elephants

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME; Molten Man

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

THE LION KING – افضل محاكاة تأثيرات في فيلم Animation

ABOMINABLE

FROZEN 2

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD; Water and Waterfalls

TOY STORY 4 – افضل محاكاة تأثيرات في مسلسل او دعاية او لعبة

GAME OF THRONES; The Bells

Hennessy: The Seven Worlds

LOST IN SPACE; Precipice; Water Planet

STRANGER THINGS 3; Melting Tom/Bruce

THE MANDALORIAN; The Child; Mudhorn – افضل Composting في فيلم روائي

ALITA: BATTLE ANGEL

AVENGERS: ENDGAME

CAPTAIN MARVEL; Young Nick Fury

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

THE IRISHMAN – افضل Composting في مسلسل

GAME OF THRONES; The Bells

GAME OF THRONES; The Long Night; Dragon Ground Battle

STRANGER THINGS 3; Starcourt Mall Battle

WATCHMEN; Pilot; Looking Glass – افضل Composting في فيديو دعائي

BMW Legend

Feeding America; I Am Hunger in America

Hennessy; The Seven Worlds

PlayStation: Feel the Power of Pro – افضل مؤثرات خاصة في مشروع واقعي او Animation

ALADDIN; Magic Carpet

GAME OF THRONES; The Bells

TERMINATOR: DARK FATE

THE DARK CRYSTAL: THE AGE OF RESISTANCE; She Knows All the Secrets – افضل مؤثرات بصرية في مشروع للطلاب

DOWNFALL

LOVE AND FIFTY MEGATONS

OEIL POUR OEIL

THE BEAUTY

برأيك من سيحصل على اكثر جوائز VES 2020 ؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.

The post الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي