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أعلنت جمعية المؤثرات المرئية عن المرشحين لجوائزها السنوية VES 2020 في دورتها الثامنة عشر تقديراً لفن التأثيرات البصرية والإبداع في مجال الأفلام والرسوم المتحركة والتلفزيون والإعلانات التجارية وألعاب الفيديو. © القيادي الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية
© alqiyady الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية
حصل فيلمي ALITA: BATTLE ANGEL و THE LION KING على أكثر
ترشيحات الأفلام الروائية في جوائزVES 2020 مع خمسة ترشيحات لكل منهما؛
اما فيلم TOY STORY 4 فقد حصل على خمسة ترشيحات، قيما حصل مسلسل
جيم اوف ثرونز ومسلسل THE MANDALORIAN على ستة ترشيحات. اقرأ ايضاً | الفائزين بجوائز VES AWARDS 2019 للمؤثرات البصرية
تم اختيار المرشحين من 25 فئة من قبل أعضاء جمعية Visual Effects Society،
سيقام حفل جوائز VES 2020 بتاريخ 29 يناير من هذا العام في فندق بيفرلي هيلتون،
سيتم تقديم جائزة VES Lifetime Achievement Award إلى مؤلف السيناريو
والكاتب والمخرج مارتن سكورسيزي، وسيتم تقديم جائزة VES Visionary
إلى المخرج المشهور وكاتب السيناريو رولان إميريش، وسيتم تقديم جائزة VES
للتميز الإبداعي إلى المشرفة على المؤثرات البصرية شينا دوجال.
© alqiyady الملك الاسد و ALITA يتصدران ترشيحات جوائز VES 2020 للمؤثرات المرئية * المرشحين لجوائز VES 2020
– افضل مؤثرات في فيلم روائي واقعي
– ALITA: BATTLE ANGEL
– AVENGERS: ENDGAME
– GEMINI MAN
– STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
– THE LION KING – افضل مؤثرات بصرية مساعدة في فيلم روائي واقعي
1917
FORD V FERRARI
JOKER
THE AERONAUTS
THE IRISHMAN – افضل مؤثرات بصرية في فيلم متحرك
FROZEN 2
KLAUS
MISSING LINK
THE LEGO MOVIE 2
TOY STORY 4 – افضل مؤثرات بصرية في حلقة من مسلسل واقعي
GAME OF THRONES; The Bells
HIS DARK MATERIALS; The Fight to the Death
LADY AND THE TRAMP
LOST IN SPACE – Episode: Ninety-Seven
STRANGER THINGS – Chapter Six: E Pluribu
THE MANDALORIAN; The Child – افضل مؤثرات بصرية مساعدة في حلقة من مسلسل واقعي
CHERNOBYL; 1:23:45
LIVING WITH YOURSELF; Nice Knowing You
SEE, FLAMES
THE CROWN; Aberfan
VIKINGS; What Happens in the Cave – افضل مؤثرات بصرية في مشروع Real Time
Call of Duty Modern Warfare
Control
Gears 5
Myth: A Frozen Tale
Vader Immortal: Episode I – افضل مؤثرات بصرية في فيديو دعائي
Anthem Conviction
BMW Legend
Hennessy: The Seven Worlds
PlayStation: Feel The Power of Pro
Purdey’s: Hummingbird – افضل مؤثرات بصرية في مشروع بموقع مخصص
Avengers: Damage Control
Jurassic World: The Ride
Millennium Falcon: Smugglers Run
Star Wars: Rise of the Resistance
Universal Sphere – افضل شخصية متحركة في فيلم روائي واقعي
ALITA: BATTLE ANGEL; Alita
AVENGERS: ENDGAME; Smart Hulk
GEMINI MAN; Junior
THE LION KING; Scar – افضل شخصية متحركة في فيلم Animation
FROZEN 2; The Water Nøkk
KLAUS; Jesper
MISSING LINK; Susan
OY STORY 4; Bo Peep – افضل شخصية متحركة في مسلسل واقعي
LADY AND THE TRAMP; Tramp
STRANGER THINGS 3; Tom/Bruce Monster
THE MANDALORIAN; The Child; Mudhorn
THE UMBRELLA ACADEMY; Pilot; Pogo – افضل شخصية متحركة في فيديو دعائي
Apex Legends; Meltdown; Mirage
Churchill; Churchie
Cyberpunk 2077; Dex
John Lewis; Excitable Edgar; Edgar – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في فيلم روائي واقعي
ALADDIN; Agrabah
ALITA: BATTLE ANGEL; Iron City
MOTHERLESS BROOKLYN; Penn Station
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER; Pasaana Desert
THE LION KING; The Pridelands – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في فيلم روائي Animation
FROZEN 2; Giants’ Gorge
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD; The Hidden World
MISSING LINK; Passage to India Jungle
TOY STORY 4; Antiques Mall – افضل تصميم لـ بيئة محيطة في مسلسل او دعاية او لعبة
GAME OF THRONES; The Iron Throne; Red Keep Plaza
LOST IN SPACE; Precipice; The Trench
THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE; The Endless Forest
THE MANDALORIAN; Nevarro Town – افضل تصوير سينمائي في مشروع CG
ALITA: BATTLE ANGEL
THE LION KING
THE MANDALORIAN; The Prisoner; The Roost
TOY STORY 4 – افضل موديل في فيلم روائي او Animation
LOST IN SPACE; The Resolute
MISSING LINK; The Manchuria
THE MAN IN THE HIGH CASTLE; Rocket Train
THE MANDALORIAN; The Sin; The Razorcrest – افضل محاكاة تأثيرات في فيلم روائي واقعي
DUMBO; Bubble Elephants
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME; Molten Man
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
THE LION KING – افضل محاكاة تأثيرات في فيلم Animation
ABOMINABLE
FROZEN 2
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD; Water and Waterfalls
TOY STORY 4 – افضل محاكاة تأثيرات في مسلسل او دعاية او لعبة
GAME OF THRONES; The Bells
Hennessy: The Seven Worlds
LOST IN SPACE; Precipice; Water Planet
STRANGER THINGS 3; Melting Tom/Bruce
THE MANDALORIAN; The Child; Mudhorn – افضل Composting في فيلم روائي
ALITA: BATTLE ANGEL
AVENGERS: ENDGAME
CAPTAIN MARVEL; Young Nick Fury
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
THE IRISHMAN – افضل Composting في مسلسل
GAME OF THRONES; The Bells
GAME OF THRONES; The Long Night; Dragon Ground Battle
STRANGER THINGS 3; Starcourt Mall Battle
WATCHMEN; Pilot; Looking Glass – افضل Composting في فيديو دعائي
BMW Legend
Feeding America; I Am Hunger in America
Hennessy; The Seven Worlds
PlayStation: Feel the Power of Pro – افضل مؤثرات خاصة في مشروع واقعي او Animation
ALADDIN; Magic Carpet
GAME OF THRONES; The Bells
TERMINATOR: DARK FATE
THE DARK CRYSTAL: THE AGE OF RESISTANCE; She Knows All the Secrets – افضل مؤثرات بصرية في مشروع للطلاب
DOWNFALL
LOVE AND FIFTY MEGATONS
OEIL POUR OEIL
THE BEAUTY
برأيك من سيحصل على اكثر جوائز VES 2020 ؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.
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