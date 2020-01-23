دبي - بواسطة محمد فارس مستخدمي واتساب على أندرويد يمكنهم الآن تجربة الوضع المظلم © Tech World قدمت بواسطة

في أحدث إصدار تجريبي له، تطبيق واتساب يأتي أخيرًا بالوضع المظلم لجميع مستخدمي نظام تشغيل أندرويد.

في محطات سابقة، علمنا أن واتساب تعمل على السمة المظلمة في تطبيقها، وقد رأينا عدّة نسخ تجريبية محدودة للغاية وفّرت هذا الدعم، بالتالي، عدد قليل من مستخدمي نظام تشغيل أندرويد قد استطاعوا الاستفادة من هذه السمة وتطبيقها على واتساب. الآن هناك نسخة تجريبية أخرى للتطبيق تحمل رقم إصدار WhatsApp 2.20.13، والأخبار الرائعة فيها، أن الوضع المظلم أصبح مُمكّن لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي.

من ناحيته أيضًا، قد تحصل الإصدارات السابقة للتطبيق على هذا الدعم، ولكن عادةً تعتمد واتساب في تمكين مميزاتها الأخيرة على أحدث الإصدارات، فضلًا عن تضمين هذه الإصدارات على إصلاحات وتحسينات شاملة ومهمة بنفس الوقت.

على أي حال، إذا كنت من مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب، أو حمّلت هذه النسخة، فانتقل مباشرة إلى إعدادات واتساب، وصولًا إلى تبويب “الدردشات”، وسترى هناك قسم الموضوعات، وبالضغط عليه، يمكنك الاختيار بين ثلاث خيارات للسمة، وهي على النحو التالي:

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الأوّل، السمة الخفيفة، وهي السمة البيضاء المعتادة والتي تأتي بشكل أساسي.

أما الثاني فهي السمة المظلمة، والتي كنت ترغب في استخدامها دائمًا.

أو الاستعانة بالخيار الثالث والأخير “حسب النظام”، بحيث سيقوم تطبيق واتساب بالتعرّف على السمة إذا كانت فاتحة أم داكنة، وسيقوم بتعيين السمة تلقائيًا على التطبيق، وهذا مفيد إذا كنت تستخدم نسخة نظام أندرويد 10، أو عند الاستعانة بخاصية “Battery Saver” والمتوفّر على إصدار أندرويد 9.0.

أخيرًا، لتجربة الوضع المظلم بواتساب، عليك الانضمام إلى مجتمع التطبيق التجريبي على جوجل بلاي، أو ببساطة تحميل ملف APK هنا.

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التدوينة مستخدمي واتساب على أندرويد يمكنهم الآن تجربة الوضع المظلم ظهرت أولاً على عالم التقنية.