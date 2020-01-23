شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تطالب الأمم المتحدة بتطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الأمم المتحدة بتطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها. وقال وزير خارجية الجزائري خلال المؤتمر الصحفي عقب مؤتمر دول الجوار الليبي لبحث الأزمة الليبية: "متأكدون من حسن النوايا لدى الأطراف الليبية كافة"، مضيفا أن دول الجوار الليبي ترفض كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، مشددا على أنه يجب احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون ليبيا، دون أي تدخلات، قائلا:" اتفقنا على أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية إلا الحل السياسي". أعلن وزراء الخارجية المشاركون في مؤتمر "دول الجوار الليبي" المنعقد في الجزائر، اليوم الخميس، على رفض أي تدخل خارجي في الأزمة التى تعيشها البلاد، في إشارة إلى قيام تركيا بإرسال مرتزقة إلى هناك، مؤكدين على ضرورة حل الأزمة من خلال "الحوار بين الليبيين".

حضر الاجتماع، كلا من وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر، بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار في ليبيا.

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وكنا هايكو ماس وزير الخارجية الألماني" قال: إننا سنحث مجلس الأمن على فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا" مضيفا: " ألمانيا ستعمل على لم شمل كل الأطراف الليبية الراغبة في الحل السياسي.

وكان ماس قال خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالعاصمة، أن دول الجوار هم مفتاح حل الأزمة في ليبيا، داعيا اياهم الى دعم مسار الحوار، مشيرا “في برلين اتفقنا على عدم تدخل الدول المجتمعة في الشأن الليبي باي طريقة كانت، و الحد من تدفق الاسلحة خاصة بطرق خفية ، و العودة للمسار السياسي”.