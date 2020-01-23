شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترحب بنتائج مؤتمرى موسكو وبرلين حول الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد صبري بن طبجي الأمين العام لوزارة الخارجية التونسية، ترحيب بلاده بنتائج مؤتمري موسكو وبرلين حول الأزمة الليبية.

وشدد بن طبجي - خلال كلمته في مؤتمر دول الجوار الليبي المنعقد اليوم /الخميس/ بالجزائر العاصمة - على رفض بلاده الحل العسكري والتدخل الأجنبي في الأراضي الليبية، وعلى دعمها لحوار ليبي ليبي شامل يحقق الوحدة في ليبيا، ويكرس حق الشعب الليبي في العيش بكرامة.

وأعرب عن تخوف تونس من استمرار الأزمة في ليبيا، مضيفا أن تلك الأزمة كلفت دول الجوار الليبي أعباء ثقيلة كما زادت في نشاط الجماعات الإرهابية والهجرة غير المشروعة.

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وجدد المسئول التونسي موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إشراك دول الجوار بشكل فعال لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن اجتماع الجزائر اليوم مكن من تعزيز دول الجوار في حل الأزمة الليبية.

وقال بن طبجي إن دول الجوار الليبي ملزمة بإبلاغ صوتها بكل قوة بما أنها معنية بحل الأزمة الليبية، والتأكيد على ضرورة إشراكها بشكل فعال لحل أزمة البلد الجار لست دول.