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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة آبل تعزم إطلاق أحدث نسخة من هواتف iPhone SE والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية عزم شركة آبل إطلاق أحدث نسخة من هواتف iPhone SE بسعر رخيص في مارس المقبل.
وتبعا للتسريبات فإن آبل بدأت منذ مدة بتجميع هواتف iPhone SE الجديدة، وتساهم في تجميع هذه الهواتف شركات Foxconn وPegatron و Wistron التي عرفت بتجميعها لهواتف آيفون التي طرحت في السنوات الأخيرة.
ومن المفترض أن يأتي SE بهيكل شبيه بهياكل هواتف "آيفون-8"، ويحصل على شاشة بمقاس4.7 بوصة، ومعالج A13 المتطور الذي طرح في هواتف "آيفون-11" الأخيرة.
كما قد سيحصل هذا الهاتف على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر Home، وذاكرة وصول عشوائي 64/128/256 غيغابايات، وميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية لفك قفل الشاشة.
وكانت آبل قد طرحت آخر نموذج من هواتف iPhone SE عام 2016، بمواصفات قريبة من مواصفات هواتفiPhone 6s، وسعر 399 دولارا، ما جعله من أكثر هواتفها رواجا وانتشارا.
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