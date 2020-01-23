السعودية تدخل "غينيس" بأطول عرض للمناطيد المتوهجة

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"الخليج 365" من الرياض: حققت السعودية إنجازا جديدا بدخول الهيئة الملكية لمحافظة العلا موسوعة عينيس بأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم عبر 100 منطاد في سماء العلا لمسافة امتدت لنحو 3 كيلو مترات.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الفاعلية شارك فيها 19 طيارًا، من 19 دولة نجحوا في تسجيل الرقم القياسي الجديد، ضمن إطار فعاليات شتاء طنطورة الذي انطلق في الثاني من شهر يناير الجاري.

وكانت سماء العلا قد تشكلت بمجموعة متنوعة من المناطيد زاهية الألوان وأضفت مزيدا من الروعة على أفق العلا وعلى التشكيلات الصخرية الساحرة هناك.

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ويعد مهرجان المناطيد، جزءا من فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، الذي يقام في محافظة العلا في المملكة، ويشتمل على فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحاة من تراث المحافظة، التي تعد موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية وملتقى عديد من الحضارات على مر العصور.

جدير بالذكر أن طول المنطاد الواحد يتراوح ما بين 15 إلى 25 مترا، وعند الانطلاق تصعد جميعها معا فوق صخوروسفوح جبال العلا التاريخية، وتعمل المناطيد من خلال ضخ الهواء الساخن عبر فوهتها باستخدام مشعل البروبان.

ويتحكم الملاح في علو المنطاد من خلال ضخ مزيد من الهواء الساخن فيه أو تركه ليبرد وفتح فوهة في أعلاه ليخرج الهواء الساخن منها في حال الرغبة في الهبوط. ويحمل المنطاد ما يكفي من البروبان ليبقى محلقا بضع ساعات على ارتفاع لا يزيد على 600 متر عادة، ويتطلب كل منطاد فريق عمل على الأرض مؤلفا عادة من أربعة إلى ثمانية أشخاص.