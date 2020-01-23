مقتل رجل أمن سعودي في عسير

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس، مقتل رجل أمن خلال عملية رصد لأحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال المتحدث الإعلامي وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه عند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الاجراءات النظامية بحقه.

ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى.

كانت شرطة عسير قد قامت الشهر الماضي بالقبض على مطلوب أمنياً لقيامه بإطلاق النار على رجل أمن في وادي الدواسر، والاعتداء على قائدي شاحنات بتثليث، وضُبط بحوزته لمركبة مسلوبة وسلاح رشاش ومسدس و 6 مخازن بها (153) طلقة حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

