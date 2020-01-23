شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبوظبى الدولى يبدأ فى إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطار أبوظبى الدولى، حيث مقر شركة الاتحاد للطيران، اليوم الخميس، إنه سيبدأ فى إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين مع بدء انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك. وأضاف المطار فى تغريدة على تويتر أند بدأ "بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا".

وكانت قد أعلنت السلطات الصينية اليوم عزل مدينة ثانية فى مقاطعة هوبى بسبب مخاطر انتشار فيروس "كورونا".

وجاء فى بيان إدارة مدينة هوانجان، أنه تم قطع المواصلات العامة فى المدينة وتوقيف جميع القطارات من أجل الحرص على عدم انتشار الفيروس إلى باقى المدن " سيتم تعليق حافلات المدينة ونقل الركاب فى السيارات لمسافات طويلة مؤقتًا، كما يتم تعليق حركة السكك الحديدية فى الاتجاه الخارجى. ويجب على السكان عدم مغادرة المدينة إذا لم تكن حاجة ضرورية لذلك".