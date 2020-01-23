52 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 52 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك ، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى ، من باب المغاربة أحد أبواب المسجد المغلقة، والتي يتم فتحها من قبل شرطة الاحتلال لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، حيث تجولوا في باحات المسجد وتجمعوا بعدها في باحات مصلى الرحمة. Advertisements كما وجه قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش نداء لكل المسلمين في العالم لزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والإطلاع على صور المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على الحرم القدسي الشريف وتكثيف السياحة الدينية لتعزيز صمود المقدسيين. جاء ذلك خلال لقاء الهباش مع مستشار الرئيس الشيشاني وممثله لدى الدول العربية والإسلامية توركو دوداف الذي يزور رام الله حاليا ، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية ضده وضد مقدساته الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وأشاد الهباش بمواقف دولة الشيشان وقيادتها مممثلة بالرئيس رمضان قديروف الداعمة للقضية الفلسطينية على جميع الصعد الدبلوماسية والسياسية..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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