شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامى العسكرى وأسبانيا يبحثان تعزيز العلاقات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي مع وفد عسكري من وزارة الدفاع الأسبانية، سبل تعزيز العلاقات الدولية المشتركة لمحاربة الإرهاب .

وقال المغيدي - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم /الخميس/ بالرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - : "إن التحالف يسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، ويرتكز على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية".

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به إسبانيا في الجهود التنسيقية المستمرة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ومجابهة التوجهات الإرهابية.