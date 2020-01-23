شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة هليكوبتر تلقى قنبلة مملوءة بالمتفجرات على أحد الأحياء فى سوريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة سكاى نيوز البريطانية، مقطع فيديو، اليوم الخميس، للحظة قيام طائرة هليكوبتر في سوريا بإلقاء قنبلة برميلية تحتوى على كميات كبيرة ومملوءة بالمتفجرات، حيث ألقت الطائرة القنبلة بشكل عشوائى، مما تسبب فى انفجار هائل دون أن تحدد جهة بث الفيديو أى المناطق التى شهدت إلقاء القبلة، وإن أظهر الفيديو بعض المشاهد التى توضح أن القنبلة تم رميها على مناطق سكنية أو منطقة عسكرية وسط بيوت سكنية.

وكان قد أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا اليوم الخميس، مقتل 50 مسلحًا وإصابة نحو 90 آخرين، خلال رده على الهجوم الذى شنته مجموعة "تركستان" المسلحة مساء أمس الأربعاء، على مواقع للجيش بريف إدلب شمالى سوريا، والذى أسفر أيضًا عن مقتل 40 جنديًا سوريًا وإصابة 80 آخرين، وذكر المركز -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن القوات الحكومية السورية تركت مواقعها في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، نتيجة الهجوم الذي شنه نحو 200 من مسلحي مجموعة "تركستان" على مواقع للجيش في اتجاه "أبوجريف-سمكة" بريف إدلب الشرقي، تدعمهم 20 سيارة دفع رباعي ومدرعتان، وترافق ذلك مع ضرب نيراني مكثف باستخدام قاذفات الصواريخ والطائرات المسيّرة​​​؛ ما اضطر القوات السورية لمغادرة مواقعها والتحرك باتجاه الجنوب.

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وأشار المركز إلى أن المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب تمكنوا من اختراق الدفاعات الحكومية، والسيطرة على منطقتين سكنيتين.



جانب من الانفجار

وفي سياق آخر، قال مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن مجموعة من المسلحين يُقدر عددها بنحو 50 شخصًا -تدعمهم أربع سيارات دفع رباعي مزودة بالمدافع الرشاشة ثقيلة الأعيرة- هاجمت مواقع الجيش السوري في مدينة حلب من اتجاهين، وهذا هو الهجوم الأول ضد المواقع الحكومية بعد تحريرها من الإرهابيين​​​، منوّهًا بأن الجيش صد هجوم المسلحين.