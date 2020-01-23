شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 3 فلسطينيين في الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم، وذلك في إطار ممارساتها اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر أمنية قولها " إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما اعتقلت اثنين آخرين من مدينة طوباس، عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم".

وشددت قوات الاحتلال الاسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدات والمخيمات بمدينة الخليل، ومحيط مدينة القدس وبلداتها القديمة، وأغلقت عددا من الشوارع والطرقات في البلدة القديمة من القدس ومنعت المواطنين من الدخول إلى جميع الشوارع المؤدية إلى حائط البراق.

كما أغلقت قوات الاحتلال عددا من الطرق في الأحياء المقدسية المحيطة بالبلدة القديمة، وباب العامود واعاقت حركة تنقل المواطنين.