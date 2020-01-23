رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور ضريح "أتاتورك"

أنقرة/ الخليج 365
أجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة أنقرة.
ووضع الغانم إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك خلال زيارته، الخميس، ووقف دقيقة صمت مع الوفد المرافق له.
كما وقع الغانم على الدفتر الخاص بالضريح، مشيدًا بالدور الذي أداه أتاتورك ورفاقه للارتقاء بتركيا إلى مستوى الدول المتقدمة.
ويتواجد الغانم في العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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