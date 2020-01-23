وقوع ضحايا في هجوم شمالي أفغانستان

كابول/ الخليج 365

قُتل شخص وأُصيب 6 آخرون بجروح إثر هجوم وقع في ولاية فارياب، شمالي أفغانستان.

ونفذ مجهولون الهجوم بقنبلة يدوية على صيدلية، في منطقة "دولت أباد" التابعة لولاية فارياب.

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واتهم عضو مجلس الولاية، عبد الأحد علي بيك، خلال تصريح صحفي، الخميس، عناصر حركة طالبان بتنفيذ الهجوم.

وأضاف أن مالك الصيدلية لقي حتفه في الهجوم، وأُصيب 6 آخرون بجروح، بينما كانوا في مكان الحدث لشراء الأدوية.

ولم تتبنَ أية جهة التفجير لغاية اللحظة (08:00 بتوقيت غريتنش).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.