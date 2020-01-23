الإطاحة بمقيم يدير وكرًا للتزوير بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.

وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته على عدد ( 253 ) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، إضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وتم إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.