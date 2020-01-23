الاتحاد يضم “سواط”

صحيفة الخليج الالكترونية

تعاقَدَ نادي الاتحاد “رسميًّا” مع اللاعب عبدالمجيد السواط، لاعب الوسط القادم من التعاون، لمدة 3 سنوات؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الكروي الأول.

وكان الاتحاد قد أعلن نبأ التعاقد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، كما أشار البيان الاتحادي إلى أن علاقة اللاعب بالتعاون ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي؛ على أن يلتحق بالفريق مطلع الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد ظَفِر بصفقة “السواط” بعد منافسة قوية بينه وبين أندية النصر والأهلي؛ إلا أن خيار اللاعب وقع على العميد.