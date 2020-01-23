دبي ستفحص الركاب القادمين من #الصين بعد تفشي فيروس كورونا

قالت الشركة المشغلة لمطار دبي اليوم الخميس إن دبي ستفحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين مع تفشي فيروس كورونا هناك مما أسفر عن وفاة 17 شخصا.
وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن الركاب القادمين إلي مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، سيخضعون لفحص حراري.
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