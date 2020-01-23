شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر: الليبيون سيحلون أزمتهم دون تدخل خارجى.. وندعم الحوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الخارجية صبرى بوقادوم بأن الجزائر تدعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم، وأكد بوقادوم خلال كلمته التي ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أن الجزائر تتمسك بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بأنفسهم بدون أي تدخل خارجي.
وأضاف أن هذا الإجتماع ينعقد بعد أيام من مؤتمر برلين الذي حقق نتائج هامة لوقف إطلاق النار أولا ثم إحقاق السلام، مشيرا إلى أن قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصة توريد الأسلحة.
بالموازاة مع ذلك، أكد بوقادوم أن الجزائر واثقة من من نجاح الليبيين في الوصول إلى السلام ، ومايزيد من ثقتنا هو ترحيب الفرقاء بدعوة الجزائر لإجراء جولات حوار.
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