شكرا لقرائتكم خبر عن دبى ستفحص الركاب القادمين من الصين بعد تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة المشغلة لمطار دبي اليوم الخميس، إن دبي ستفحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين مع تفشى فيروس كورونا هناك مما أسفر عن وفاة 17 شخصا. وذكرت مؤسسة مطارات دبى أن الركاب القادمين إلى مطار دبى الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، سيخضعون لفحص حراري.

وكانت قد أعلنت مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" وسط الصين ، التي تواجه تفشي فيروس "كورونا الجديد" ، تعليق حركة النقل العام وغلق المطار ومحطات السكك الحديدية أمام الركاب المغادرين خارجها، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المدينة. وذكرت إدارة ووهان للسيطرة على الفيروس ومكافحته، أن حركة النقل تم تعليقها بداية من الساعة 10 صباح اليوم بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر، موضحة أن الإجراءات التي تتخذ تستهدف "منع تفشي الفيروس وضمان صحة وسلامة المواطنين".

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يشار إلى أن جميع الوفيات والغالبية العظمى من الإصابات المسجلة بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد تم تسجيلها في "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي التي تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بها الشهر الماضي.